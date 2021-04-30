В Калининграде благоустроили брошенную могилу Героя Советского Союза Виктора Лоскутова

Благоустроенное место захоронения летчика Фото: Руслан Хисамов

В Калининграде сотрудники следственного управления следственного комитета благоустроили могилу Героя Советского Союза Виктора Георгиевича Лоскутова. Судя по фотографиям, место захоронения летчика 34-го ближнебомбардировочного авиационного полка 10-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков военно-воздушных сил Тихоокеанского флота было давно заброшено, а фотография на надгробии сильно выгорела.

Фотография была заменена, надгробие отреставрировано, а территория захоронения посыпано гравием.

Звание Героя Лоскутов получил после боев с японцами в сентябре 1945 года, а после войны он жил в Калининграде. Похоронен летчик был 25 февраля 1970 года на городском кладбище на проспекте Мира в Калининграде.