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Общество30 апреля 2021 8:34

В Калининграде благоустроили брошенную могилу Героя Советского Союза Виктора Лоскутова

Реставрацией занимались сотрудники следственного комитета
Иван МАРКОВ
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Благоустроенное место захоронения летчика

Благоустроенное место захоронения летчика

Фото: Руслан Хисамов

В Калининграде сотрудники следственного управления следственного комитета благоустроили могилу Героя Советского Союза Виктора Георгиевича Лоскутова. Судя по фотографиям, место захоронения летчика 34-го ближнебомбардировочного авиационного полка 10-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков военно-воздушных сил Тихоокеанского флота было давно заброшено, а фотография на надгробии сильно выгорела.

Фотография была заменена, надгробие отреставрировано, а территория захоронения посыпано гравием.

Звание Героя Лоскутов получил после боев с японцами в сентябре 1945 года, а после войны он жил в Калининграде. Похоронен летчик был 25 февраля 1970 года на городском кладбище на проспекте Мира в Калининграде.