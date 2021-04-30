В Калининграде «Форд» столкнулся с микроавтобусом «Мерседес»

ДТП на Правой набережной Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде утром в пятницу 30 апреля на Правой набережной произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» и легкового автомобиля «Форд». Судя по всему, виновником аварии стал водитель «Форда», выехавший на встречную полосу движения и допустивший столкновение. Движение по улице затруднено.

Как пишут очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, на место уже прибыли два автомобиля с аварийными комиссарами, что еще более затрудняет движение.

Информации о пострадавших не поступало.