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Происшествия30 апреля 2021 9:50

В Зеленоградске задержали туевого вора

Им оказался житель улицы Садовой
Иван МАРКОВ
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Зеленоградская администрация накануне объявила в розыск мужчину, попавшего в объективы камер «Безопасного города». Надвинув на глаза капюшон, неизвестный во вторник 27 апреля успел похитить 13 недавно посаженных туй. В четверг 29 апреля пресс-служба администрации сообщила, что похититель задержан.

- Благодаря работе операторов АПК «Безопасный город» в кратчайшие сроки была установлена личность гражданина, совершившего кражу саженцев туй на Курортном проспекте. Им оказался гражданин А., ведущий асоциальный образ жизни, проживающий на улице Садовая.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.

Криминал