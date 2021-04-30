В Зеленоградске задержали туевого вора

Зеленоградская администрация накануне объявила в розыск мужчину, попавшего в объективы камер «Безопасного города». Надвинув на глаза капюшон, неизвестный во вторник 27 апреля успел похитить 13 недавно посаженных туй. В четверг 29 апреля пресс-служба администрации сообщила, что похититель задержан.

- Благодаря работе операторов АПК «Безопасный город» в кратчайшие сроки была установлена личность гражданина, совершившего кражу саженцев туй на Курортном проспекте. Им оказался гражданин А., ведущий асоциальный образ жизни, проживающий на улице Садовая.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.