В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 30 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-те Советском 155, 182.

С 13:00 до 16:00 – на ул. Пугачёва 12-16.

До 18:00 энергоснабжение прекращено по адресам:

ул. Серж. Мишина 50а

ул. Тенистая аллея (СТ «Дружба»)

ул. Отдельная 11-13, 4-6

ул. Портовая 43, 49-53, 44-52

ул. Красносельская 17а-51.

Холодное водоснабжение до 15:00 приостановлено на ул. Красной 29-29а и на ул. Кирпичной 17а.