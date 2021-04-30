В замок Лабиау на субботник приглашают волонтеров

. Фото: Иван МАРКОВ

В субботу, 1 мая, волонтеры готовятся привести в порядок территорию замка Лабиау в Полесске. Приглашаются добровольцы. Как рассказали организаторы, автобус в Полесск отправится от Дома советов в 8:30, после субботника он также привезет всех в Калининград. Начало субботника в 10:00, он продлится около 4 часов.

В замке планируется: уборка мусора, покос травы, вырубка кустов, обрезка деревьев, покраска забора, выравнивание прилегающей к замку территории, уборка внутреннего дворика.

Техника, инструмент, уборочный инвентарь, мусорные мешки, краска, кисти, перчатки предоставляются организаторами.

С вопросами можно обращаться к организатору +7 909 775-87-64 (Сергей).