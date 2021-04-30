3 школьника, 2 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 38 случаев ОРВИ , 14 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 26 пенсионеров;
-1медицинский работник;
-2 сотрудника предприятий торговли и общепита;
-1 работник с/х предприятия;
-1 государственный служащий;
-1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
-2 работника транспорта и транспортных предприятий;
-5 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
-3 учащихся
-2 воспитанника д/с
-2 Студента
-2 неорганизованных ребёнка;
-7 неработающих.