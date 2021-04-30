3 школьника, 2 студента: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 38 случаев ОРВИ , 14 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 26 пенсионеров;

-1медицинский работник;

-2 сотрудника предприятий торговли и общепита;

-1 работник с/х предприятия;

-1 государственный служащий;

-1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

-2 работника транспорта и транспортных предприятий;

-5 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-3 учащихся

-2 воспитанника д/с

-2 Студента

-2 неорганизованных ребёнка;

-7 неработающих.