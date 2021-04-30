В Багратионовске двое мужчин украли водонапорную башню

Полицейские раскрыли кражу водонапорной башни в Багратионовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Башня находилась в районе поселка Чехово и не эксплуатировалась. На нее обратили внимание 20-летний местный житель и 28-летний житель Правдинского района. Злоумышленники при помощи пилы-болгарки разукомплектовали конструкцию, после чего вывезли на конной телеге и тракторе в лес, где оборудовали схрон. Затем похищенное по частями продали в пункты приема металлолома. Ущерб от действий злоумышленников превысил 500 тысяч рублей.

На мужчин завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», им грозит до 6 лет лишения свободы.