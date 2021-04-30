Роспотребнадзор назвал ситуацию с коронавирусом в Калининграде напряженной

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Текущая эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Калининградской области оценивается, как напряженная. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 15 апреля в области отмечается рост среднесуточной заболеваемости. Важный показатель, характеризующий эпидемическую обстановку и риск заражения – индекс распространенности новой коронавирусной инфекции – выше единицы.

«С учетом количества привитых и переболевших, в том числе и тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за медицинской помощью, не сдавал тест, мы еще очень далеки от формирования коллективного иммунитета. Впереди длинные выходные и очень важный праздник – День Победы. Но даже во время отдыха по-прежнему необходимо защищать себя и окружающих», -отметила главный санитарный врач Елена Бабура.

По ее словам, сохраняющиеся противоэпидемические меры – масочный режим в общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий - научно обоснованы и адекватны сегодняшней ситуации.

«Также Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, торговых центров, особенно тем, у кого существует риск заболеть тяжело - людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями», - добавила Елена Бабура.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области было выявлено 55 новых случаев коронавируса.