В Калининграде автоинспекторы помогли доставить роженицу в перинатальный центр

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В Калининграде сотрудники ГИБДД помогли доставить роженицу в перинатальный центр.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне днем на улице Островского экипаж ГИБДД заметил водителя, который подавал знаки рукой об остановке патрульной машины.

«Мужчина сообщил, что у него в автомобиле рожает жена и её незамедлительно нужно доставить в перинатальный центр. Полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль и с применением сигнального громкоговорящего устройства довезли роженицу за считанные минуты до медицинского учреждения», - рассказали в пресс-службе полиции.

Благодаря быстрой реакции в сложившейся ситуации сотрудников ГИБДД и своевременно оказанной помощи медиков, уже через несколько минут на свет появился долгожданный для семьи ребенок.