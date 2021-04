Хедлайнером фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет Марио Бионди из Италии

Марио Бионди выступит на Главной сцене 1 августа. Фото: Предоставлено организаторами

Хедлайнером XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет Марио Бионди. Как рассказали организаторы, артист выступит на Главной сцене 1 августа.

«Этот исполнитель – воплощение программы The Best юбилейного фестиваля. Он поднимался на сцену восьмого «Калининград Сити Джаза» в 2013 году, и тогда это был его первый визит в Россию! В его карьере – совместный проект с Incognito, с Earth, Wind and Fire, а участники этих групп выступали и на нашем фестивале», - отмечает пресс-служба фестиваля.

У себя на родине в Сицилии Марио Бионди «разогревал» Рэя Чарльза, чья дочь Робин также приедет к нам с концертом в этом году.

Стоит отметить, что зимой Марио Бионди выпустил новый альбом и в Калининград он везет свежие работы и любимые хиты.

Напоминаем, впервые фестиваль пройдет на новой площадке, на острове Канта с 30 июля по 1 августа.