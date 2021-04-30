В Калининград привезли работы Марка Шагала

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский Музей изобразительных искусств открыл выставку литографий Марка Шагала. К нам привезли оригинальные графические работы знаменитого художника. Все произведения из коллекции галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург). Именно они показывали у нас ранее графику Сальвадора Дали, Василия Кандинского, Пабло Пикассо и Натальи Гончаровой.

- Наша экспозиция называется «Три эпохи Марка Шагала». Мы думали о том, чтобы показать три эпохи жизни и творчества художника. Поэтому представлено три серии. Первая посвящена «Мертвым душам», она создана на заре творчества Шагала в начале 20-х годов. Вторая серия это 50-60-е годы, цветные литографии, посвященные «Библии» - период расцвета творчества мастера. Третья серия – одна из его последних работ «И на земле», которая рассказывает о его взаимодействии с писателем и политическим деятелем Франции Андре Мальро, - говорит владелец PS Gallery Павел Башмаков.

Коллекционер отметил, что в Калининград привезли очень редкие работы. Многие, впрочем, были представлены на выставках в Эрмитаже.

- Эти серии нелегко найти на арт-рынке. Они появляются очень редко и стоят очень дорого, - сказал Павел Башмаков.

«Три эпохи Марка Шагала» – это ретроспектива ключевых моментов в графическом творчестве мастера.

Выставка работает до 1 августа.