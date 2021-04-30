Жителям Калининградской области рекомендовали воздержаться от посещения кладбищ

Сегодня, 30 апреля, внесены изменения в постановление правительства Калининградской области №134. Как сообщает пресс-служба, с 1 по 11 мая жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения кладбищ.

Принято решение о продлении режима самоизоляции для до 31 мая для граждан в возрасте 65 лет и старше. Кроме того, организаторов официальных физкультурных и спортивных мероприятий обязывают обеспечить тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР участников и персонала. Результат должен быть известен не ранее трех календарных дней до начала события.