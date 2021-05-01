Погода на майские праздники в Калининграде: тепло, штормовой ветер и ливень

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На предстоящие праздничные выходные погода в Калининграде приготовила сразу несколько подарков. По прогнозу Гидрометцентра России, последний весенний месяц мы встретим тепло. В субботу воздух в Калининграде прогреется до +14 градусов, в воскресенье - до +15, в понедельник за окном вновь будет +13.

1 мая пройдет в нашем городе без осадков, чего не скажешь про воскресенье. Во второй половине дня портал rp5.ru ожидает ливни (11 миллиметров воды за три часа). Кроме того, проходящий циклон резко собьет атмосферное давление (оно упадет до 748 миллиметров ртутного столба) и принесет усиление северо-восточного ветра. По предварительным оценкам, его скорость в порывах будет достигать 17-20 метров в секунду, что близко к штормовым значениям.

В понедельник может похолодать до +8 градусов. Ветер снизит скорость до 14 метров в секунду.