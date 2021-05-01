В Железнодорожном пожарные успели спасти жилой дом

В поселке Железнодорожный Правдинского района в пятницу 30 апреля произошел пожар на улице Пивзаводской. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:54.

- В одноэтажном кирпичном жилом многоквартирном доме барачного типа размерами 30х8 метров в однокомнатной квартире, на кухне размерами 2х3,5 метра, в результате короткого замыкания электропроводки загорелась деревянная обшивка стены.

Так как пожарный расчет прибыл на место происшествия оперативно, дом удалось спасти. К счастью, никто из жильцов не пострадал.