В Калининграде 4 мая откроется пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Балтия Молл»

В Калининграде продолжается выездная вакцинация от коронавируса. Региональный минздрав опубликовал новый график работы передвижного медицинского комплекса Центральной городской клинической больницы:

- 1 мая – с 10 до 17 часов, площадка перед торговым центром «Виктория» (ул. Гайдара, 120);

- с 4 по 7 мая – с 10 до 20 часов, площадка перед гимназией № 40 (ул. Ю. Маточкина, 4).

Помимо этого, с 4 мая заработает стационарный прививочный пункт в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2). Вакцинацию будут проводить специалисты Городской больницы № 2. Время – ежедневно с 10 до 20 часов.

Напомним, создание пункта вакцинации в торговом центре «Балтия Молл» губернатор анонсировал еще 26 апреля

- Чем быстрее мы сможем достичь коллективного иммунитета, тем быстрее снимем ограничения, - заявлял Антон Алиханов. - Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону 122.

График выездной вакцинации от коронавируса в Калининграде с 8 мая обещают опубликовать дополнительно.