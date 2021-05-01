В Калининграде 4 мая откроется пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Балтия Молл»

В Калининграде продолжается выездная вакцинация от коронавируса. Региональный минздрав опубликовал новый график работы передвижного медицинского комплекса Центральной городской клинической больницы:
- 1 мая – с 10 до 17 часов, площадка перед торговым центром «Виктория» (ул. Гайдара, 120);
- с 4 по 7 мая – с 10 до 20 часов, площадка перед гимназией № 40 (ул. Ю. Маточкина, 4).
Помимо этого, с 4 мая заработает стационарный прививочный пункт в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2). Вакцинацию будут проводить специалисты Городской больницы № 2. Время – ежедневно с 10 до 20 часов.
Напомним, создание пункта вакцинации в торговом центре «Балтия Молл» губернатор анонсировал еще 26 апреля
- Чем быстрее мы сможем достичь коллективного иммунитета, тем быстрее снимем ограничения, - заявлял Антон Алиханов. - Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону 122.
График выездной вакцинации от коронавируса в Калининграде с 8 мая обещают опубликовать дополнительно.