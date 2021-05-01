В Калининграде на улице Гакуна сгорел второй автомобиль за неделю

В Калининграде на улице Виктора Гакуна произошел второй ночной автомобильный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 03:52 1 мая.

- В автомобиле «Тойота Ландкрузер» 2018 года выпуска выгорел моторный отсек, - уточняет пресс-служба ведомства. - Пострадавших нет. На место происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 10 человек и 2 единицы техники.

Напомним, что похожее происшествие на той же улице случилось в ночь на пятницу. Причем, обстоятельства происшествия были похожими. В автомобиле выгорел моторный отсек и приборная панель.