В Калининградской области от коронавируса скончались еще 3 пациента

В Калининградской области, по данным оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, зарегистрировано еще 60 случаев заражения COVID-19. При этом, зафиксировано и 3 летальных случая.
Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 480.
Среди заболевших:
- 31 пенсионер;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общепита;
- 1 работник предприятия пищевой промышленности;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 3 работника транспорта и транспортных предприятий;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 5 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 учащихся (школа №2 Калининград, школа №8 Советск);
- 3 студента (КМиПИ, Прибалтийский судостроительный техникум );
- 4 неработающих.