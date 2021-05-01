В Калининградской области от коронавируса скончались еще 3 пациента

В Калининградской области, по данным оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, зарегистрировано еще 60 случаев заражения COVID-19. При этом, зафиксировано и 3 летальных случая.

Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 480.

Среди заболевших:

- 31 пенсионер;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общепита;

- 1 работник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 3 работника транспорта и транспортных предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 5 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 учащихся (школа №2 Калининград, школа №8 Советск);

- 3 студента (КМиПИ, Прибалтийский судостроительный техникум );

- 4 неработающих.