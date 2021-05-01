В Калининграде спор за парковочное место закончился применением монтажной пены

Запененный капот "Рено" Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Вечером в пятницу 20 апреля в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось короткое видео, на котором продемонстрирован автомобиль «Рено» с заблокированными при помощи монтажной пены капотом и выхлопной трубой.

- По ходу, точно не на свое место встал, - прокомментировал произошедшее автор ролика. – Что творят, а?

Под видео тут же разгорелся ожесточенный спор. Большая часть комментаторов высказалась против экстремального поведения, но нашлись и те, кто его одобрил.

- Я вот за место буду спорить, - написала одна из подписчиц. - Около дома все жильцы себе место выбрали, мне осталась лужа и яма. Долго носила туда камни и песок, получилось отличное место. И очень обидно, когда кто-то чужой начинает ставить на мое место. Я один день терплю. Мало ли, вдруг в гости кто-то приехал. А потом скандалить начинаю. Уходят. Поэтому советую быть внимательными к просьбам людей. Если говорят, что сваливай отсюда, то надо уезжать.