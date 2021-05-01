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Происшествия1 мая 2021 16:31

В Калининграде женщина-пешеход пострадала из-за двух столкнувшихся автомобилей

ДТП произошло на улице Белинского
Иван МАРКОВ
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ДТП на улице Белинского

ДТП на улице Белинского

Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде в пятницу 30 апреля произошло ДТП на улице Белинского. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, в 16 часов 50 минут по улице Белинского в направлении улицы Глазунова следовал автомобиль «Киа» под управлением 29-летнего водителя, который из-за несоблюдения безопасной дистанции допустил столкновение с автомобилем «Дэу», под управлением 18-летнего водителя, который остановился перед пешеходным переходом.

- После столкновения автомобиль «Дэу» отбросило на 60-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - добавляют в пресс-службе. - В результате ДТП женщина получила травмы.

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