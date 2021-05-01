На Северном обходе в ДТП пострадали три человека

Результат столкновения на Северном обходе Фото: УГИБДД Калининградской области

30 апреля в Гурьевском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 16 часов 10 минут на 20 километре автодороги «Северный обход».

- Со стороны города Калининграда в направлении города Гурьевск, двигался автомобиль «Шкода» под управлением 24-летнего водителя, который осуществлял движение по полосе, предназначенной для поворота направо, - уточняет пресс-служба. - В нарушение ПДД он продолжил движение через перекресток в прямом направлении, не справился с управлением при выполнении правого поворота и совершил столкновение с автомобилем «МАН» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода», а также 21-летняя и 20-летний пассажиры этого автомобиля получили телесные повреждения.