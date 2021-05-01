В Янтарном неудачно попятился грузовик – пострадала пенсионерка

Грузовик после ДТП Фото: УГИБДД Калининградской области

В Янтарном в пятницу 30 апреля произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, авария случилась в 14 часов 25 минут.

- 35-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигался по улице Советской у дома 102 «В» в поселке Янтарный, - уточняет пресс-служба. - Осуществляя движение задним ходом по придомовой территории, он не убедился в безопасности движения и совершил наезд на 63-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы.