Под Краснознаменском пожилая пассажирка «Шкоды» получила травмы из-за уснувшего за рулем водителя

Последствия ДТП с уснувшим водителем Фото: УГИБДД Калининградской области

В Краснознаменском районе в пятницу 30 апреля произошло ДТП из-за уснувшего водителя. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 12 часов 40 минут на 185-м километре автодороги «Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск - Неман».

- 67-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода», двигался со стороны города Краснознаменска в направлении поселка Добровольск, - уточняет пресс-служба ведомства. - На прямом участке автодороги он не обеспечил безопасность при движении (уснул за рулем), допустил съезд с дороги в кювет слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 63-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» получила травмы.