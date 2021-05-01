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Экономика1 мая 2021 19:53

Предприниматели с востока Калининградской области получат 178 миллионов рублей

Льготные займы на эту сумму распределят между девятью проектами
Иван МАРКОВ
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Девять инвестпроектов из шести районов Калининградской области получат льготные займы под 1% на общую сумму 178 млн рублей. Эти проекты выбрал наблюдательный совет по программе льготного финансирования «Восток».

Губернатор Антон Алиханов назвал в своем инстаграме некоторые из них:

- ИП Ятманкина из Нестеровского района полуит 6,1 млн рублей для создания производства мясных консервов (тушенки из мяса говядины, свинины и птицы);

- ИП Метельский С.С. - 5,7 млн рублей на приспособление для людей с ограниченными возможностями уже действующего банного комплекса;

- Торгово-ремесленный комплекс «Квасная площадь» откроется в Советске. А еще квасоварня, сувенирная лавка и трактир. Сумма займа составила 35 млн. рублей;

- Компания «Виастрой» инвестирует 40 миллионов рублей льготного займа в строительство завода по производству асфальтобетонной смеси.

Финалисты программы «Восток» заявляют о создании 135 новых рабочих мест на востоке области. Больше всего новых сотрудников примет коллектив завода «Янтарный полимер» по производству упаковки (биг-бэг мешков) в Гусеве. На предприятии планируют обеспечить работой дополнительно 42 человека.