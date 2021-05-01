На янтарном комбинате добыт самородок Первомай весом 1263 грамма

Самородок "Первомай" Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыт янтарь весом более одного килограмма. Как сообщает пресс-служба комбината, самородок был добыт 1 мая, и поэтому ему присвоено имя «Первомай».

- Вес янтарного самородка на момент добычи составил 1263 грамма. «Первомай» имеет близкую к овалу форму и насыщенный темно-медовый цвет, - уточняет пресс-служба. - С начала 2021 года это уже третий уникальный янтарь весом свыше 1 кг, а в сезоне добычи, стартовавшем 8 апреля, «Первомай» стал вторым.

Напомним, что 24 апреля коллекцию комбината пополнил самородок «Вербный», а 22 февраля до начала добычных работ был обнаружен янтарь «Защитник Отечества».

В 2020 году добыто 20 самородков – это абсолютный рекорд за всю историю добычи янтаря в России. В 2017 – 2019 годах число уникальных янтарных гигантов составляло 17–18 за сезон, а до этого количество янтарных самородков не превышало 5–6 в год.