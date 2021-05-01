В Черняховском районе тепловоз протаранил автомобиль, погибла женщина

Смятый "Фольксваген" после столкновения с тепловозом Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В поселке Междуречье Черняховского района 1 мая произошла трагедия. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, тепловоз протаранил автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 56-летний водитель. В результате столкновения погибла 54-летняя пассажирка. Она скончалась от полученных травм до приезда медиков.

- В 14 часов 26 минут по улице Школьной со стороны поселка Привалово двигался «Фольксваген», водитель которого не убедился в безопасности проезда регулируемого железнодорожного переезда и допустил столкновение с двигавшимся тепловозом, - уточняет пресс-служба. - В результате ДТП водитель автомобиля на скорой помощи доставлен в БСМП.

На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД, следственно-оперативная группа, врачи и сотрудники МЧС.