В Калининграде заработали фонтаны

С 1 мая в Калининграде начали работать фонтаны.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, фонтаны будут работать ежедневно с 8 утра до 11 вечера. В настоящее время в Калининграде насчитывается 17 фонтанов: у памятника "Борющиеся зубры", у стадиона "Балтика", у Дома искусств, над подземным паркингом общественно-делового центра "Калининград-750", три фонтана на площади Победы, у памятника Шиллеру, у монумента "Мать-Россия", у бывшего здания биржи Кенигсберга, два в Центральном парке, фонтаны «Голубой ручей», «Тихий сквер», «Вулкан» и «Детский» в зоне отдыха на Верхнем озере, а также в зоопарке.

Отмечается, что "Детский" фонтан начнет работать с 1 июня, в данный момент там меняют мягкое покрытие.

На текущее содержание и ремонт городских фонтанов в бюджете Калининграда на 2021 год предусмотрено 5,5 млн рублей.