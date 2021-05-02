Чаще заражаются пенсионеры: в Калининградской области выявлено 62 заболевших коронавирусом

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Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Как сообщается, в структуре 57 ОРВИ, 4 пневмония, 1 бессимптомный. Нарастающим итогом с момента начала пандемии зарегистрировано 31 937 случаев заражения ковидом. Также за сутки количество летальных случаев увеличилось до 483.
Среди заболевших:
-13 пенсионеров;
-1 медицинский работник;
-2 сотрудника образовательных учреждений;
-3 сотрудника предприятий торговли и общепита;
-2 работник предприятия пищевой промышленности;
-1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
-1 сотрудник банка;
-3 работника промышленных предприятий;
-12 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
-4 Учащихся (гимназия 40, лицей 49, Гимназия 22 Калининград, Школа 3 Советск);
-1 студент КМРК;
-19 неработающих.