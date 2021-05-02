Чаще заражаются пенсионеры: в Калининградской области выявлено 62 заболевших коронавирусом

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Как сообщается, в структуре 57 ОРВИ, 4 пневмония, 1 бессимптомный. Нарастающим итогом с момента начала пандемии зарегистрировано 31 937 случаев заражения ковидом. Также за сутки количество летальных случаев увеличилось до 483.

Среди заболевших:

-13 пенсионеров;

-1 медицинский работник;

-2 сотрудника образовательных учреждений;

-3 сотрудника предприятий торговли и общепита;

-2 работник предприятия пищевой промышленности;

-1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

-1 сотрудник банка;

-3 работника промышленных предприятий;

-12 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

-4 Учащихся (гимназия 40, лицей 49, Гимназия 22 Калининград, Школа 3 Советск);

-1 студент КМРК;

-19 неработающих.