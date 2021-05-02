Фанаты «Алании» перекрыли Приморское кольцо, встречая свою команду в Калининграде

. Фото: СОЦСЕТИ

Болельщики владикавказского клуба "Алания" устроили фаер-шоу и на несколько секунд перекрыли Приморское кольцо, встречая свою команду в Калининграде. Ролик красочной акции фанаты выложили в соцсетях.

Инцидент случился на выезде автобуса с футболистами из аэропорта "Храброво". Несколько болельщиков команды высыпали на проезжую часть, размахивая флагами Алании и подожженными петардами. Полиции вмешиваться не пришлось.

Матч между "Балтикой" и "Аланией" пройдет в воскресенье вечером на стадионе "Калининград". Начало игры в 19:00. "Алания" с 73 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, "Балтика" отстает на шесть очков и и идет шестой. Победа оставляет калининградской команде шанс зацепиться за четвертое место, которое дает право поучаствовать в стыковых матчах за выход в премьер лику.