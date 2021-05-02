При пожаре в Гвардейске погиб мужчина

В ночь на воскресенье загорелся дом в Гвардейске.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, 01.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Заводской. В жилом двухэтажном доме довоенной постройки, в однокомнатной квартире на первом этаже загорелась мебель.

- Для ликвидации пожаров привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-14 и пожарной команды от войсковой части Балтфлота составе 11 человек и 3 единиц техники, - добавили в пресс-службе.

К сожалению, не обошлось без жертв - один человек погиб.