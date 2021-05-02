С 1 мая изменились правила посещения Визит-центра на Куршской косе

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Национальный парк "Куршская коса" отменил с 1 мая плату за посещение Визит-центра, расположенного на 14,7 километре шоссе Зеленоградск-Клайпеда (между пос. Лесной и турбазой "Дюны"). Как сообщили в пресс-службе нацпарка, информационный центр с несколькими музеями, интерактивными площадками и причалом открыт для посещения ежедневно с 9 до 17 часов.

- Посетители Визит-центра могут не только заказать профессиональную экскурсию по экспозиционным залам, получить ответы на вопросы, но и самостоятельно познакомиться с историей рыболовства и особенностями жизни на Куршской косе в разные периоды, - сообщили в нацпарке, добавив, что к услугам гостей парка также частный Музей русских суеверий, дендроколлекция, детская площадка, маршрут «Лента времени: человек на Куршской косе», интерактивные занятия в деревне эпохи викингов «Древняя Самбия», «По следам знакомых нам зверей» и многое другое.