Немецкое издание включило Калининград в топ самых красивых городов Балтики

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авторитетное немецкое издание Die Welt составило топ-12 самых красивых городов Балтийского моря. В список вошли Калининград и Санкт-Петербург.

Рассказывая о Калининграде, немецкие журналисты отметили, что в городе сохранилось много исторических зданий довоенной постройки. Особенно же был отмечен Кафедральный собор на острове Канта, в котором сегодня проходят концерт классической музыки.

В список также вошли следующие города: Любек и Росток (Германия), Гданьск и Щецин (Польша), Стокгольм и Мальме (Швеция), Копенгаген (Дания), Хельсинки (Финляндия), Рига (Латвия) и Таллин (Эстония).