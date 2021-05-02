В Калининграде пройдет крупнейший фестиваль игровой индустрии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме сообщил, что летом в клубе "Вагонка" пройдет международный фестиваль игровой индустрии.

"Фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области" и Фонд креативных индустрий "Креспектива" готовят необычный фестиваль @playport_festival, партнерами которого также выступят крупнейшие игровые компании России. Первый международный фестиваль игровой индустрии соберет спикеров со всего мира, экспертов в области создания, дистрибуции и маркетинга игр", - написал губернатор.

Фестиваль пройдет 19-20 июня.