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Экономика2 мая 2021 21:21

В Калининграде пройдет крупнейший фестиваль игровой индустрии

Кирилл Алексеев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме сообщил, что летом в клубе "Вагонка" пройдет международный фестиваль игровой индустрии.

"Фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области" и Фонд креативных индустрий "Креспектива" готовят необычный фестиваль @playport_festival, партнерами которого также выступят крупнейшие игровые компании России. Первый международный фестиваль игровой индустрии соберет спикеров со всего мира, экспертов в области создания, дистрибуции и маркетинга игр", - написал губернатор.

Фестиваль пройдет 19-20 июня.