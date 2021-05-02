«Балтика» победила «Аланию» и сохранила шансы попасть в премьер-лигу

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В заключительном матче 40-го тура чемпионата России по футболу ФНЛ калининградская «Балтика» со счетом 2:0 обыграла владикавказскую «Аланию». Матч проходил на стадионе «Калининград».

Счет в игре балтийцы открыли уже на 2-й минуте, отличился Ильнур Альшин. А во втором тайме калининградским футболистам удалось закрепить успех – на 56-й минуте несколько курьезный гол забил Ян Казаев.

Несмотря на то, что в течение всего матча шел дождь и мокрый снег, стадион посетили 5,2 тысячи калининградских болельщиков.

После этой победы «Балтика» сохранила шанс занять четвертое место в чемпионате, которое позволит нашей команде провести стыковые матчи за выход в премьер-лигу. Правда, шансы у наших главных конкурентов выше: «Алания» опережает «Балтику» на три очка, московское «Торпедо» - на одно. Провести в турнире осталось два матча. У себя на поле «Балтика» вначале, 8 мая, примет «Текстильщик» из Иваново, а затем самарские «Крылья Советов», которые досрочно обеспечили себе первое место в первенстве ФНЛ.