3 студента, 25 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 6 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
-25 пенсионеров;
-4 сотрудника предприятий торговли и общепита;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- работник предприятия ЖКХ;
- работник с/х предприятий;
- работник предприятия сферы бытовых услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник транспортного предприятия;
- работник охранного предприятия;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
-3 студента (КМРК, РАНХиГС);
- ребёнок до года;
-8 неработающих.