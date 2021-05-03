3 студента, 25 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 6 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

-25 пенсионеров;

-4 сотрудника предприятий торговли и общепита;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- работник предприятия ЖКХ;

- работник с/х предприятий;

- работник предприятия сферы бытовых услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник транспортного предприятия;

- работник охранного предприятия;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

-3 студента (КМРК, РАНХиГС);

- ребёнок до года;

-8 неработающих.