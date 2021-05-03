Не стало организатора фестиваля «Балтийская ухана» Юрия Лысенко

Юрий Лысенко. Фото: vk.com

Главный организатор фестиваля «Балтийская ухана», президент калининградского клуба авторской песни, бард Юрий Лысенко скончался после тяжелой болезни в воскресенье, 2 мая. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» написал промоутер и организатор рок-концертов Андрей Феоктистов. Он также отметил, что Юрий Лысенко накануне перенес коронавирус.

«Человека какого не стало? Солнечного, творческого, деятельного... Когда такие глыбы уходят из фундамента, все здание разваливается. Что будет с «Уханой»? Что будет вообще с бард-движением теперь?» - написал Андрей Феоктистов.