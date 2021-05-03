Служащие Балтфлота приведут в порядок 300 военных мемориалов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Служащие Балтфлота приведут в порядок военно-мемориальные объекты, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Масштабные мероприятия по уборке, благоустройству на закрепленных за воинскими частями мемориалах и памятниках пройдут в преддверии Дня Победы.

В общей сложности, в местах дислокации воинских частей флота находятся около 300 братских могил времен Великой Отечественной войны, одиночных захоронений, братских могил русских воинов, погибших в период Первой мировой войны и могил военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в послевоенный период.