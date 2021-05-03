В Калининграде 3 мая пройдет первая репетиция парада Победы

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 3мая пройдет репетиции парада Победы, движение в центре города будет закрыто, сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции.

Движение транспорта будет закрыто с 19.30 до 24 часов по:

- проспекту Ленинскому на участке от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

- площади Победы;

- ул. Черняховского на участке от ул. Горького до проспекта Ленинского;

- проспекту Советскому на участке от ул. Кирова до проспекта Мира;

- проспекту Мира на участке от проспекта Советского до ул. Серж. Колоскова;

- ул. Театральной на всём протяжении;

- проспекту Гвардейскому на участке от ул. Ген.-фельдм. Румянцева до площади Победы;

- ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до площади Победы;

- ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Горького;

- ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.