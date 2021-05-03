Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ - 1

Багратионовский городской округ –1

Пионерский городской округ – 1

Балтийский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 4

Полесский городской округ – 3

Гурьевский городской округ – 2

Гусевский городской округ – 6

Правдинский городской округ – 5

Светловский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ – 1

Славский городской округ –2

Черняховский городской округ - 2

Советский городской округ - 1