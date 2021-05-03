Коронавирус за сутки выявили в 15-ти городах Калининградской области

.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 60 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 29 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ - 1
Багратионовский городской округ –1
Пионерский городской округ – 1
Балтийский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 4
Полесский городской округ – 3
Гурьевский городской округ – 2
Гусевский городской округ – 6
Правдинский городской округ – 5
Светловский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ – 1
Славский городской округ –2
Черняховский городской округ - 2
Советский городской округ - 1