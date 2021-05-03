В «Храброво» ветеранам войны предоставят бесплатное обслуживание в VIP- и бизнес-залах

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Со 2 по 12 мая аэропорт «Храброво» предоставит ветеранам Великой Отечественной войны и всем гражданам, приравненным к участникам ВОВ, а также одному лицу, сопровождающему ветерана в полете, бесплатное обслуживание в VIP- и бизнес-залах. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Регистрация на рейсы ветеранов и сопровождающих их лиц осуществляется вне очереди. Сотрудники аэропорта обеспечат сопровождение ветерана Великой Отечественной войны в залы повышенной комфортности. В случае необходимости врачи медпункта аэропорта окажут наблюдение и медицинскую помощь», - отметили в пресс-службе Храброво».

Дополнительную информацию об обслуживании в VIP- и бизнес-залах можно получить по телефонам +7 (4012) 610-555, 610-455. Телефон медпункта аэропорта +7 (4012) 610-459.