Директор салона сотовой связи присвоил 10 тысяч рублей и попал под уголовку

Директору (уже бывшему) одного из калининградских салонов сотовой связи грозят 6 лет лишения свободы и 10 тысяч рублей штрафа.

А все за то, что в конце сентября прошлого года продал мобильный телефон, после чего решил присвоить себе вырученные деньги. И на следующий день провел по отчетным документам операцию «возврат товара от покупателя». Увы, уловка не прокатила - следственный отдел по Московскому району регионального Управления СКР возбудил в отношении 31-летнего горожанина уголовное дело о присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения.