В Калининграде менее чем за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков

. Фото: Александр Подгорчук

в Калининграде менее чем за сутки выпало 123% от месячной нормы осадков - 64 мм, при норме в 52 мм. Об этом сообщается на странице «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «Вконтакте.

По данным метеостанций, в Черняховске выпало 50 мм осадков, в Железнодорожном и Советске – 49 миллиметров. Меньше всего осадков за суки выпало в Балтийске и Пионерском – 10 миллиметров.

Напомним, накануне в центральных и восточных районах Калининградской области осадки перешли в сильный мокрый сне. Сильными порывами ветра было повалено множество деревьев.