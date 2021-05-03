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Общество3 мая 2021 18:53

В Зеленоградске водителя оштрафовали на 2 тысячи за езду по велосипедной дорожке

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Полицейские привлекли к ответственности водителя, который ехал в Зеленоградске по велосипедной дорожке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушение Правил дорожного движения было выявлено в ходе мониторинга соцсетей, где было опубликовано видео. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя и доставили его в отдел, где на него составили административный протокол.

Мужчине придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей, а также еще один штраф за неуплату административного штрафа в установленный срок.