С рейса Челябинск-Калининград сняли пассажира, который отказался надевать маску

Инцидент произошел 3 мая в челябинском аэропорту имени Курчатова. Как сообщает «Челябинское Эхо», нарушителем оказался пожилой пассажир, который наотрез отказался надевать маску на борту самолета, который готовился вылететь в Калининград. Экипажу пришлось вызвать полицейских, которые в итоге сняли мужчину с рейса.

Напомним, с 30 апреля в калининградском аэропорту «Храброво» также усилен санитарно-карантинный контроль. Сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан. Для этого в зоне прилета аэропорта «Храброво» региональным Центром гигиены и эпидемиологии организован пункт забора биологического материала для проведения ПЦР-исследования на COVID-19.