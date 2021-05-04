В Калининградской области выросла зарплата, которую предлагают соискателям

В начале 2021 года средняя предлагаемая заработная плата в Калининградской области составила 35 000 рублей, что выше, чем предлагали работодатели соискателям в «докоронакризисные» годы. Об этом сообщают в своем новом исследовании аналитики hh.ru Северо-Запада.

- Невысокая активность соискателей в начале 2021 года заставляет работодателей предлагать кандидатам все лучшие условия для привлечения их в компании. Известно, что наиболее предпочтительным мотивирующим фактором для соискателей является величина заработной платы, - говорится в исследовании.

Отмечается, что уровень заработной платы в нашей области все еще остается значительно ниже среднероссийской - 48 000 рублей в апреле 2021 года.