С 4 мая в Калининграде возобновляется выездная вакцинация против коронавируса

. Фото: Правительство Калининградской области

Минздрав Калининградской области продлил работу передвижного медицинского комплекса Центральной городской клинической больницы, в котором проводится вакцинация от коронавируса. С 4 по 7 мая передвижной комплекс будет находиться на площадке перед гимназией № 40 (улица Ю. Маточкина, 4). Сделать здесь прививку от коронавируса можно с 10 до 20 часов.

С 4 мая также заработает стационарный прививочный пункт в торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2). Вакцинацию будут проводить специалисты Городской больницы № 2. Время – ежедневно с 10 до 20 часов.

- График выездной вакцинации от коронавируса в Калининграде с 8 мая будет опубликован дополнительно, - сообщили в минздраве.

С начала прививочной кампании против коронавируса в Калининградскую область поступили 94 849 комплектов доз вакцины. По данным оперативного штаба, привиты 86 872 человека, из них двукратно - 52 882.