В Калининграде в первой репетиции парада приняли участие более 2 тысяч человек

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде в понедельник, 3 мая, прошла первая ночная репетиция военного парада. В общей сложности в ней приняли участие около 2300 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона, сообщает пресс-служба Балтфлота.

В репетиции приняла участие военная техника, которая была представлена крупнокалиберными пушками «Гиацинт», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и бронетехникой.

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло более 70 единиц техники.

Следующая репетиция военного парада в Калининграде пройдет 5 мая в 9 часов вечера.