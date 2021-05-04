Полицейские изъяли у калининградца более 4 тысяч литров «левого» алкоголя

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские изъяли крупную партию «левого» алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

27-летний мужчина хранил в своем гараже 840 пластиковых бутылок общим объемом 4200 литров. Документов, подтверждающих легальность происхождения спиртного, а также лицензии на хранения у горожанина не оказалось.Также в гараже нашли произведенные кустарным способом этикетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».