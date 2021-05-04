В Калининграде за неделю приставы арестовали 10 автомобилей должников

. Фото: Служба судебных приставов

На прошлой неделе в Калининградской области судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели совместные рейды по выявлению должников.

Приставы при помощи системы «Безопасный город» вычисляли маршруты транспорта, а сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и приглашали водителей пройти в мобильный офис судебных приставов для проверки информации о задолженности.

В результате рейдов судебные приставы наложили арест на 10 автомобилей общей стоимостью 4,7 млн рублей. В отношении их владельцев ранее были возбуждены исполнительные производства о взыскании налоговых и кредитных платежей в размере от 4 до 400 тысяч рублей на общую сумму более 900 тысяч рублей.

У должников есть 10 дней на погашение задолженности. В противном случае транспортные средства будут оценены и реализованы на торгах.