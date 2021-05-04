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Происшествия4 мая 2021 13:06

Калининградский тракторист утонул в поле

Транспортное средство завязло в трясине и вместе с водителем ушло под воду
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В День труда на поле между поселком Придорожное Славского района и поселком Калиновка Черняховского района работал 38-летний фермер на тракторе. Случайно он угодил в заросшую травой и заполненную водой низину или намеренно хотел проскочить ее на скорости – теперь выясняют сотрудники Советского межрайонного следственного отдела Управления СКР по Калининградской области. Но трактор завяз и вместе с трактористом ушел под воду. Человек погиб.

- В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, -добавили в УСКР.

ЧП