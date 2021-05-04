Борцы из Калининграда выиграли золото и серебро международного турнира в Якутии

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Якутии прошли восьмые интернациональные соревнования по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.

Медали в десяти весовых категориях оспорили 92 представителя пяти государств. В числе тридцати призеров оказалось два борца из сборной Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чемпионом среди соперников массой до 70 килограммов стал недавний бронзовый призер первенства России Даниил Харчилава. Вице-чемпионство среди оппонентов массой до 65 килограммов в активе Арсена Балаяна.

Уже 5 мая оба калининградских медалиста выступят в составе региональной сборной на полуфинальном этапе пятой летней Спартакиады молодежи России. Соревнования среди самых перспективных юниоров Северо-Западного федерального округа пройдут на коврах Дворца спорта «Юность» в Калининграде. Начало соревнований в 11 часов.